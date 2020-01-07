6 أبراج ستعاني من مشاكل صحية في 2020

خلال العام الجديد 2020، تكثر التساؤلات في هذا الوقت عن الحظوظ وما يخبئه الفلك للأشخاص، وعن الأبراج الفلكية الأكثر حظًا أو الأقل حظًا على مختلف المستويات، تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" عن الأبراج التي ستعاني من مشاكل صحية في عام 2020.



برج الثور



على مواليد برج الثور أن يتذكروا دائمًا أهمية الابتعاد عن المشاكل والعواطف التي تسبب لهم الإزعاج، وذلك لأنها ستؤثر بشكل سلبي على صحتهم، فالقلق الدائم والإجهاد من أكثر العوامل التي تدمر الإنسان على مراحل متعددة، من هنا عليهم أن يحاولوا أخذ الأمور بسلاسة وهدوء خلال عام 2020، فمع وجود الكثير من التشنجات التي قد يشعروا بها إلا أن عليهم الإنتباه لصحتهم كثيرًا في هذه الفترة.



برج الجوزاء



خلال العام الماضي تعرض مواليد برج الجوزاء لبعض الانتكاسات القاسية، وبالنسبة لسنة 2020 فمن المهم عدم إهمال صحتهم أبدًا والإبتعاد عن الإهمال الذي قد يؤدي إلى مشاكل في العضلات أو الدورة الدموية، يجب عليهم اتباع نظام حياتي الصحيح لتجاوز هذه المرحلة بسلام.



برج الأسد



للأسف خلال عام 2020 سيواجه مواليد برج الأسد العديد من المحطات التي تسبب لهم الإرهاق على المستوى الجسدي والذهني، كما أنهم سيعيشون الكثير من المخاوف التي قد تعرضهم لمشاكل صحية ونفسية مما يتطلب منهم التوجه للأطباء.



برج الميزان



مع مطلع العام 2020 سيتعرض مواليد برج الميزان لبعض المشاكل الصحية الناتجة عن العادات الخاطئة أو القلق الذي كانوا يواجهونه في الفترة الأخيرة، لذلك عليهم الانتباه كثيرًا واتباع حمية غذائية مناسبة والبحث عن نظام لحياة أفضل، ومن المعروف أن مواليد برج الميزان يبتعدون كثيرًا عن ممارسة الرياضة التي تساهم في منحهم الراحة، لذلك يجب أن يحاولوا تغيير هذه النظرة والبدء ببعض النشاطات البدنية المهمة للصحة.



برج العقرب



على مواليد برج العقرب مراقبة حالتهم الصحية خلال عام 2020، لأن من الممكن عودة بعض المشاكل الصحية التي كانوا يعانون منها في السابق، ننصحهم بعدم إهمال صحتهم والقيام بالأنشطة الرياضية.



برج الجدي



في عام 2020 قد يتعرض مواليد برج الجدي لبعض المشاكل في الجهاز التنفسي، لذلك ننصحهم بالابتعاد عن التغييرات البيئية والعوامل الطبيعية التي ستؤثر على صحتهم بشكل سلبي والالتزام بالإرشادات التي يقدمها الطبيب وعدم إهمالها.