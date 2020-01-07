«الهلال الأحمر» تشارك فى تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد بالجيزة

شارك متطوعي جمعية الهلال الأحمر، في احتفالات عيد الميلاد المجيد لتأمين وتقديم الإسعافات الأولية وإخلاء المصابين في وقت الخطر.



وقال هيثم محمد، المسئول الإعلامي للهلال الأحمر المصري عن محافظة الجيزة، وعضو فريق التدخل أثناء الطوارئ، إن المتطوعين يتمركزون عند المطرانية المرقسية بشارع مراد بميدان الجيزة، فيما تجوب سيارات الهلال على الكنائس المحافظة لتأمين الاحتفالات.



وأوضح أن فرق التدخل أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري تحرص على التواجد في التجمعات السلمية مثل الاحتفالات والأعياد، أو حتى غير السلمية مثل المظاهرات والاشتباكات.



وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الإثنين، كاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنسية الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وحرص عدد من الوزراء على حضور قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية، وهم: وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وزير الإنتاج الحربي محمد العصار، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، وزير التضامن نفين القباج، وإيناس عبدالدايم وزير الثقافة.



ويستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطي صباح الثلاثاء في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.