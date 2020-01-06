«رايحين نسهر» للأسطورة يقترب من 10 ملايين مشاهدة

اقتربت أغنية محمد رمضان "رايحين نسهر" من 10 ملايين مشاهدة عبر قناته على موقع "يوتيوب"، فور طرحها منذ 5 أيام، وهى من إخراج محمد سامي، والذى طرحها تزامنًا مع العام جديد.



وتقول بعض كلمات الأغنية: "صاحبي كلمني وقالى انزلي، قالى رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس، قولتله بلاش أنا مش بشرب، طلب عصير، منا مش بشرب، مطلعش عصير أنا كدا هشرب، شايف عصافير ودماغي بتعمل بم بم بم".



وأحيا محمد رمضان حفلًا غنائيًا في المغرب، الأحد الماضي احتفالًا بالعام الجديد، كما يجتمع حاليًا مع المطرب المغربي سعد المجرد لإحياء حفل غنائي في مركز دبي التجارى العالمي بالإمارات ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وذلك الجمعة المقبل، وذلك بعد تقديمهما سويًا "أغنية "انساى" واقترابها من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب.