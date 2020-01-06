وسيم السيسي: رافضو الاحتفال بأعياد الميلاد يعانون من زكام تاريخي

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إن من يرفضون الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، يعانون من زكام معرفي وتاريخي، ولا يعرفون أننا شعب واحد، من قبل الأديان وإلى آخر الزمان.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "مارجريت كاندل والدكتور طارق طه، عميد طبيب رئيس قسم البصمة الوراثية والمناعة، أثبتوا ذلك".



وأشار إلى أنه ناقش رسالة الدكتوراة للدكتور طارق طه عن الجينات المصرية، فوجد أن 97.5% من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين واحدة، مردفًا: "نحن شعب واحد من قبل الأديان السماوية، وجيناتنا تميل للحب والاحتفال، عندما يظهر الهلال عيد، القمر يكتمل يبقى عيد، اليوم الأول لأزوريس، زيارة أحبائهم الذين رحلوا، لهذا نزور القبور، ولدينا عيد طهارة القلوب".