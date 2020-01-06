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عالم

السرية والمفاجأة.. كيف حرر الجيش الليبي مدينة سرت؟

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:23 م
اللواء أحمد المسماري،
اللواء أحمد المسماري،
عبير سليم
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، تحرير كامل مدينة سرت من التشكيلات المسلحة، مؤكدًا أنَّ غرفة عمليات تحرير المدينة سيطرت عليها بالكامل وسط ترحيب الأهالي.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الإثنين، إن عملية تحرير المدينة استغرقت 3 ساعات وجرت من 4 محاور برية، إضافة إلى محور بحري كما أن سلاح الجو كان مستعدًا لتقديم الدعم.

وأوضح أنَّ الجيش منذ 15 يومًا يجري «تحشيدات» ضخمة استعدادًا للعملية، كما جرى قصف قاعدة «القرضابية» لتدمير القوة العسكرية للتشكيلات المسلحة.

وأشار إلى أنَّ عملية تحرير سرت اعتمدت على عنصري السرية والمفاجأة، موضحًا أنَّ المدينة أصبحت بؤرة للإرهابيين للهجوم على الموانئ النفطية لذا كان لا بد من تحريرها.

وشدد على أن هناك عناصر إرهابية فرت نحو الغرب، لافتا إلى أنَّ هذه العملية لا تستهدف مصراتة أو أي مدينة وإنما تهدف لتطهير سرت، داعيًا أهالي المدن لعدم السماح للإرهابيين بالدخول إليهم.

وأوضح أن المليشيات الإرهابية في مصراتة تعد سرت خط دفاع لها وقد تمكن الجيش من كسره، وأنَّ القوات المسلحة لن تتقدم لمهام أخرى لكنها جاهزة لأي عملية عسكرية، مؤكدًا أنه سيجري تقديم جميع الخدمات اللازمة للمدينة.

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