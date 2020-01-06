بجاكيت قصير.. نيللي في جلسة تصوير جديدة (صور)

خضعت الفنانة نيللي كريم، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات الفنية، ونشرت صور منها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



الجلسة بعدسة المصور الفوتوغرافي شريف مختار، واختارت نيللي كريم لإطلالتها جاكيت قصير يكشف عن كتفها وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.



وحصدت الجلسة على العديد من تعليقات متابعيها الذين أثنوا على جمالها وأناقتها.



من ناحية يكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة نيللي كريم في دورته الرابعة التي تقام في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، باعتبارها نموذجًا يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية، فضلا عن كونها من أهم النجمات اللاتي قدمن أعمالا تنحاز فيها قضايا المرأة ومشاكلها.