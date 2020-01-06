أول تعليق من طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

شارك المخرج طارق العريان، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنانة السورية أصالة.



وعلق طارق العريان على الصورة، قائلًا: "للأسف وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".



وكانت الفنانة السورية أصالة قد أعلنت، صباح اليوم الإثنين، انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنى من الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".



وأضافت أصالة: "كعادتي سأحرص على إتقان مسئوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشكل المشرّف، سأبقى دائما أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

