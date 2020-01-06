-
الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وزيرة الثقافة تقرر عرض مسرحية «رسائل العشاق» بجميع محافظات مصر

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:57 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
طباعة
أشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بمسرحية "رسائل العشاق" الذى حضرت عرضه مؤخرا على مسرح ميامى، وأعربت عن سعادتها بهذا العمل الذى أكدت أنه يبعث رسائل إيجابية تدعو إلى التمسك بالمثل العليا والمبادئ السامية، لافتة إلى أنه يبرز قيمة الحب بمختلف صوره ودوره فى الارتقاء بالمشاعر وتقوية العلاقات الإنسانية.

وأضافت د. إيناس عبد الدايم أن المسرحية تجسد نجاح مسرح الدولة في جذب الجمهور خلال الآونة الأخيرة، والتي ظهرت في لافتة "كامل العدد"، ووجهت بانضمام مسرحية "رسائل العشاق" إلى برنامج عروض مسرح المواجهة والتجوال ليطوف مختلف محافظات مصر.

هذا وقد حضر العرض برفقة وزيرة الثقافة كل من الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح الكوميدى، والفنان سامح بسيونى مدير مسرح المواجهة والتجوال وعدد من الفنانين والنقاد بحضور جماهيرى ضخم.

مسرحية "رسائل العشاق" ملحمة غنائية كوميدية راقصة من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، من تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم، وبطولة الفنان القدير مفيد عاشور الذى أبدع فى تجسيد شخصية "جلال الدين الرومى" والذى أشادت بأدائه أيضا وزيرة الثقافة، وحالة خاصة أضفاها صوت المطرب والمبتهل علي الهلباوي، وشارك فى التمثيل نخبة من الفنانين الشباب من طلاب أكاديمية الفنون المسرحية منهم زينب العبد، سهر رضا، يارا المليجي، آسر علي، عبدالله صابر، جورج أشرف، ومن فريق الإخراج هايدي العسال، ومحمد عبد الشافي، ومروى سيد، وهبي السقا، وأحمد صبري وتوزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم حركى للرقصات مناضل عنتر وتصميم الملابس هبة عبد الحميد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة تنعي مدير المسرح الكوميدي أحمد السيد

بالصور.. عرض "شمس وقمر" للأطفال على مسرح متروبول

تدشين الموسم الثانى لمسرح المواجهة فى 14 محافظة (صور)

وزيرة الثقافة: مسرح المواجهة فتح نافذة آفاق فكرية جديدة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

تسجيل صوتي.. خيرت الشاطر يفضح أبوالفتوح ويكشف مرض مرسي

منذ حوالي 6 ساعات

«أوهام العثمانلي» تتحطم في طرابلس.. ليبيا ليست سوريا

منذ حوالي 8 ساعات

هل يتصدى الجيش المصري للتدخل التركي في ليبيا؟.. الباز يجيب

منذ حوالي 19 ساعة

«فتاة المنصورة» تكشف حقيقة طردها من المنزل

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

image description

مؤتمر توحد الأحزاب لدعم السيسي في «مسيرة الأمن القومي»

image description

رسائل مواطنين لـ«التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

مفاجآت «مذبحة كفر الدوار»: الأب كان شاهدا في قضية ودماء خارج المنزل

أول رد من البرلمان الليبى على قرار تحرك القوات التركية إلى طرابلس

هل يتصدى الجيش المصري للتدخل التركي في ليبيا؟.. الباز يجيب

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

دراسة: جفاف الجسم يتسبب فى ضعف الذاكرة

أفضل أنواع المشروبات لصحة الجنين

روتين يومى للحماية من الضغط النفسى فى الامتحانات

أفضل الزيوت الطبيعية لإزالة المكياج ويرطب البشرة

الرئيس نيوز

بعد إعلان أردوغان غزو ليبيا.. أديب: السلطان المعتوه يتحرك بغباء

تسريب جديد لخيرت الشاطر يفضح نوايا الإخوان الخبيثة لحكم مصر

النائب العام لوكلائه: مفتاح هيبتكم هو حسن علاقتكم بالله

وزراء خارجية مصر وإيطاليا وفرنسا يرفضون التدخل العسكرى في ليبيا

منوعات

الحكم بقتل وصلب «سعودى» لارتكابه عشرات الجرائم

الكشف عن علاج إلكترونى لمواجهة إدمان الأفيون

تعديل البوستر النهائى لفيلم «بنات ثانوى» بسبب خطأ مطبعى

زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل حادث السرقة

كشكول

محافظ بورسعيد يناقش مع قيادات التعليم تطبيق ميكنة الشئون المالية

مصرع طفلة دهسها معلم بالقليوبية

مدرسة بغرب مدينة نصر تحصد جائزة دولية

بالصور.. مدير غرب مدينة نصر يتفقد امتحانات النقل بمدرستين

إسلام سياسي

فيديو.. الإفتاء: أخي المسيحي ليس في شريعتنا ما يمنعنا من تهنئتك

«أردوغان» يعلن تحرك الجيش التركى إلى ليبيا

متزعم التمرد الصوفي يهاجم علي جمعة ونقابة الاشراف...والصوفية ترد:متهور وأرعن

تعرف على أبرز إنجازات "الأعلي للصوفية" خلال عام 2019

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
المزيد

الثقافة

مصطفى سليم يرصد حياة الظلال في «نفق سري»

«تيوليب من أرض الموتى».. رواية جديدة لـ أماني عنان

محمد إبراهيم عن «أوديف»: نقطة ارتكاز في مشروعي الأدبي

بعد غياب 10 سنوات.. تدشين «احتفالية لون» لـ صلاح بطرس بجاليري بهلر

صفحتنا ع الفيس بوك