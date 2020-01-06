وزيرة الثقافة تقرر عرض مسرحية «رسائل العشاق» بجميع محافظات مصر

أشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بمسرحية "رسائل العشاق" الذى حضرت عرضه مؤخرا على مسرح ميامى، وأعربت عن سعادتها بهذا العمل الذى أكدت أنه يبعث رسائل إيجابية تدعو إلى التمسك بالمثل العليا والمبادئ السامية، لافتة إلى أنه يبرز قيمة الحب بمختلف صوره ودوره فى الارتقاء بالمشاعر وتقوية العلاقات الإنسانية.



وأضافت د. إيناس عبد الدايم أن المسرحية تجسد نجاح مسرح الدولة في جذب الجمهور خلال الآونة الأخيرة، والتي ظهرت في لافتة "كامل العدد"، ووجهت بانضمام مسرحية "رسائل العشاق" إلى برنامج عروض مسرح المواجهة والتجوال ليطوف مختلف محافظات مصر.



هذا وقد حضر العرض برفقة وزيرة الثقافة كل من الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح الكوميدى، والفنان سامح بسيونى مدير مسرح المواجهة والتجوال وعدد من الفنانين والنقاد بحضور جماهيرى ضخم.



مسرحية "رسائل العشاق" ملحمة غنائية كوميدية راقصة من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، من تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم، وبطولة الفنان القدير مفيد عاشور الذى أبدع فى تجسيد شخصية "جلال الدين الرومى" والذى أشادت بأدائه أيضا وزيرة الثقافة، وحالة خاصة أضفاها صوت المطرب والمبتهل علي الهلباوي، وشارك فى التمثيل نخبة من الفنانين الشباب من طلاب أكاديمية الفنون المسرحية منهم زينب العبد، سهر رضا، يارا المليجي، آسر علي، عبدالله صابر، جورج أشرف، ومن فريق الإخراج هايدي العسال، ومحمد عبد الشافي، ومروى سيد، وهبي السقا، وأحمد صبري وتوزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم حركى للرقصات مناضل عنتر وتصميم الملابس هبة عبد الحميد.