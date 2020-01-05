أديب يناشد الحكومات العربية بقطع العلاقات مع حكومة السراج

ناشد الإعلامي عمرو أديب، الحكومات العربية، بقطع العلاقات مع حكومة فايز السراج في ليبيا، وإغلاق السفارات الموجودة في هذه الدول التابعة للسراج.



وتساءل عمرو أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كيف تظل هذه السفارات مفتوحة حتى الآن، كيف تريد العالم يسحب اعترافه بحكومة السراج وأنت لا تسحب اعترافك بالحكومة من خلال إغلاق سفاراتهم في الدول العربية الرافضة الاعتراف بحكومة السراج؟".



وأردف: "للآسف البرلمان الليبي ليس مسيطرًا ولا الحكومة الليبية مسيطرة، ولا يوجد دولة في ليبيا".



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، بدء "غزو ليبيا"، قائلا: "جنودنا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي".