أطباء يوضحون العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والمشاكل الجنسية

يعلم الجميع أنه من المهم إبقاء ضغط الدم تحت السيطرة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى جميع أنواع المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض شرايين القلب التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية وفشل الكلى.



ووفقًا لدراسة جديدة نشرها موقع "health line" الطبي، فقد أكد العلماء أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب مشاكل في الحياة الجنسية أيضًا.



أجاب الموقع على تساؤل كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الصحة الجنسية؟ قائلًا: بينما ينتقل الدم عبر الشرايين، فإنه يمارس قدرًا معينًا من الضغط على جدران الشرايين، وهذه القوة هي ضغط الدم،، فكلما زاد ضغط الدم كلما زاد الضغط على هذه الجدران.



ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف بطانات الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تكوين جلطات وتصلب الشرايين، الأمر الذى يتسبب فى صعوبة تدفق الدم إلى أجزاء أعضاء الجسم.



وأوضح الباحثين أن، الكثير من الرجال المصابين بارتفاع ضغط الدم يصابون بضعف في الانتصاب، مما يعني أنهم لا يستطيعون الحصول على أو الاحتفاظ بانتصاب كافي لممارسة الجنس.



كما يمكن أن يؤثر القلق من ارتفاع ضغط الدم والمشاكل الصحية المرتبطة به الحياة الجنسية لكل من الرجال والنساء، خاصةً إذا كان يضعف العلاقة الجنسية.



وذكر الموقع أن هناك آثار جانبية جنسية لأدوية ارتفاع ضغط الدم حيث يمكن للأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أن تتسبب فى مشاكل جنسية بحد ذاتها، فعلى سبيل المثال، يمكن لمدرات البول تقليل تدفق الدم إلى القضيب وانخفاض مستويات الزنك، وهو ما يحتاجه جسم الرجل لتصنيع هرمون الذكورة "التستوستيرون".



كيفية ضبط ضغط الدم:



هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لخفض ضغط الدم والحفاظ عليه في مستوى صحي.



في بعض الأحيان، كل ما يتطلبه الأمر هو تغيير نمط حياتك قليلًا، مثل تناول نظامًا غذائيًا صحيًا يشمل الفواكة والخضروات والحبوب الكاملة.



ويمكن أيضًا تناول منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم والأسماك والمكسرات، مع المحافظة على اللحوم الحمراء والسكريات المضافة وكذلك التدخين إلى الحد الأدنى.



كما يوصي المعهد القومي للقلب والرئة والدم بعدم تناول أكثر من ملعقة صغيرة من الملح يوميًا.



وأشار الباحثون، أن زيادة الوزن تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، لذا ينصح الأطباء بضرورة ممارسة التمارين الرياضية.