الباز يطالب الجيش الليبي بكشف الإعلام الداعم للسراج

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الجيش الوطني الليبي بإصدار بيان يكشف أسماء المواقع والقنوات الموالية لحكومة فايز السراج غير الشرعية، والتي تنقل أخبارًا كاذبة تضلل بها الشارع العربي.



وأشار محمد الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إلى أن حكومة السراج اتهمت مصر والإمارات بتنفيذ عملية استهدفت قتل طلاب الكلية العسكرية، راح ضحيتها 30 قتيلًا، موضحًا أن مواقع ليبية نشرت هذه الأخبار بشكل واسع.



وأوضح "الباز"، أن الجيش الوطني الليبي أكد في بيان صحفي أن التفجير كان من داخل الكلية وليس خارجها، نافيًا مشاركة مصر والإمارات في تنفيذ العملية.