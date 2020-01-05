أعلنت رابطة العالم الإسلامي، اختيار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عضوا بالمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف، ودوره في نشر التسامح الديني وترسيخ أسس الحوار بين الأديان.



ويشارك وزير الأوقاف، في اجتماع المجلس الأعلى للرابطة في اجتماعات دورته الرابعة والأربعين وتدشين حفل جائزة المجمع الفقهي الثلاثاء 7 1 2020م.

