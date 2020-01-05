«الغرفة التجارية»: لا زيادة في أسعار العقارات خلال 2020

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الحديد تشهد انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة الحالية وصل إلى ألف جنيه، وذلك عن أسعار شهر أكتوبر 2019.



وأضاف أحمد الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع عبر فضائية "dmc": "سعر الحديد كان قد وصل إلى 12 ألف جنيه للمستهلك، واليوم يتراوح سعره ما بين 10 إلى 10.500 للمستهلك".



وأشار إلى أن الانخفاض وصل إلى 1.500 وهذا يعود إلى عدة عوامل.



وتابع أن أهم هذه العوامل هي انخفاض سعر الدولار من 18 إلى 16 جنيهًا، وأدى هذا إلى انخفاض 800 جنيه في سعر التكلفة، وتخفيض سعر الغاز من قبل الدولة للمنتجين وهذا ما يوفر 200 جنيه، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار عالميًا وزيادة الانتاج وخط الإنتاج الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ينتج 400 ألف طن سنويًا بالإضافة إلى الإنتاج الذي يتعدى مليون طن.



وأكد أن انخفاض أسعار الحديد يؤدي إلى تحريك السوق بصفة عامة، وكذلك عودة الحياة للمشروعات المتوقفة، وهذا سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات، موضحًا أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار العقارات خلال 2020.