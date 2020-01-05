البابا تواضروس: أكثر من 40 موظفًا في مكتب السكرتارية الباباوية

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي، الحلقة الأحدث من حملة "سؤال للبابا".



وجاءت الحلقة الأحدث عن تعاملات البابا مع أزمات الكنيسة، حيث قال البابا إنه لا يعمل بمفرده، مؤكدًا أن مكتب السكرتارية على سبيل المثال يوجد 40 فردًا، في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبها من تاريخ الكنيسة القبطية وكتاب تاريخ البطاركة الذي يعتبر تاريخ مصر من خلال البطاركة.



وعلى صعيد آخر، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غد الإثنين وحتى الأربعاء المُقبل، بعيد الميلاد المجيد، والذي تختتم به فترة صوم بلغت الـ43 يومًا المُتصلة، والتي بدأت في نوفمبر المُنصرم.