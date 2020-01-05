شاهد.. أحدث ظهور لابنة دوللى شاهين (صور)

شاركت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع «انستجرام» بمجموعة صور تجمعها بابنتها «نور».





وظهرت "دوللي" في إطلال أنيقة برفقة ابنتها، وعلقت على الصورة، قائلة: "حبيبة قلب ماما ونور عيونا، الله يكبرلي إياكي وشوفك أحسن بنت بالدنيا كلا يا غرامي".





يُذكر أن الفنانة اللبنانية دوللي شاهين أنجبت «نور» من زوجها السابق، المخرج باخوس علوان، والذي انفصلت عنه عام 2016، وذلك بعد زواج دام لـ7 سنوات.



