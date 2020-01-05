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شاهد.. أحدث ظهور لابنة دوللى شاهين (صور)

الأحد 05/يناير/2020 - 06:02 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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شاركت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع «انستجرام» بمجموعة صور تجمعها بابنتها «نور». 

وظهرت "دوللي" في إطلال أنيقة برفقة ابنتها، وعلقت على الصورة، قائلة: "حبيبة قلب ماما ونور عيونا، الله يكبرلي إياكي وشوفك أحسن بنت بالدنيا كلا يا غرامي". 

يُذكر أن الفنانة اللبنانية دوللي شاهين أنجبت «نور» من زوجها السابق، المخرج باخوس علوان، والذي انفصلت عنه عام 2016، وذلك بعد زواج دام لـ7 سنوات.

من ناحية أخرى، طرحت الفنانة دوللي شاهين، يوليو الماضي، أغنيتها الجديدة "الحاجة دعيالك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات شفيق كارم، وألحان تومي، والتوزيع الموسيقي لأشرف البرنس.

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