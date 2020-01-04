عزيز الشافعي عن زيادة رسوم تسجيل الأغاني: «هتعجز ناس كتير»

انتقد الفنان والملحن عزيز الشافعي، زيادة رسوم تسجيل الأغاني والتي وصلت إلى 500 جنيه ووصفها بالمبالغ فيها.



وقال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "بغض النظر عن زيادة رسوم تسجيل الأغاني المبالغ فيه وهيعجز ناس كتير في بداية طريقهم، فكرة الرقابة على الفن بالشكل ده مش مظبوطة، والمصيبة الأكبر إنها مقدرتش تمنع إسفاف حقيقي وخروج عن القيم والتقاليد والأديان كمان".



وأضاف: "مش هتقدر تمنع حاجة، صناعة المزيكا في أسوء أوقاتها وإحنا كلنا بنعاني عشان نستمر وتستمر الريادة الفنية للبلد اللي ورثناها من اللي قبلنا وبنفقدها للأسف كل يوم لأسباب كتيرة أوي.. أقلها الإجراءات الجديدة اللي عمالة تسوء كل شوية.. الموضوع محتاج نظرة متخصصة من الدولة بدلا من إجراءات شكلية وتركيز على جباية جنيهات قليلة ممكن يبقوا ملايين ومليارات لو فعلا الصناعة دي قامت على رجلها تاني".

