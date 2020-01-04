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الباز عن التدخل التركي في ليبيا: مصر لن تخوض حربا

السبت 04/يناير/2020 - 09:06 م
الباز
الباز
محمود عرفات
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أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، برد الفعل الشعبي للمصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصديق البرلمان التركي على إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن الشعب المصري عبّر عن وقوفه خلف جيشه وخلف الرئيس والدولة في أي إجراءات يتم اتخاذها لحماية الأمن القومي المصري ضد أي خطر، موضحا أنه اتضح للجميع أن الجبهة الداخلية المصرية بخير.

واستكمل أن المصريين عندما يشعرون بأن هناك خطرا حقيقيا يقترب، ينحون خلافاتهم ويتوحدون في اتجاه واحد، لافتا إلى أن جزءا من جينات الشعب المصري تجعل لديهم القدرة على التمييز بين الخطر الحقيقي وغير الحقيقي.

واستطرد أن الشعب المصري لا يشعر بأن هناك خطرا من النظام المصري أو الإدارة المصرية، لذلك لا يستجيب لأي دعوات تحرض ضد النظام المصري، ولكن عندما وجد المصريون البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات لليبيا انتفض المصريون من كل الطبقات لدعم الدولة المصرية.

واستكمل أن أعداء الدولة كانوا يراهنون قبل ذلك على تفسخ الشعب المصري، مشيرا إلى أنه فعليا وعلى أرض الواقع، الدولة المصرية لن تدخل حربا، لافتا إلى أن التحرك الذي حدث من تركيا قد يشكل خطرا على الأمن القومي للمنطقة، ولكن لم يقل أحد إن مصر ستخوض حربا عسكرية بأسلحتها كافة، ولكن الشعب شعر بأن هناك خطرا، لذلك انتفض المصريون لدعم الجيش والدولة.

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