7 معلومات عن وزير الداخلية الأردنى الذى يزور مصر

وصل وزير الداخلية الأردنى، سلامة حماد، إلى القاهرة بعد ظهر اليوم، فى زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقى خلالها نظيره اللواء محمود توفيق، ومن المنتظر أن يبحث الوزيران، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع فى المنطقة.



وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن الجنرال الأردنى.



- ولد حماد في مَنطقة الرميل بعمان سنة 1944.

- أكمل تعليمَه الثانوي في العاصمة.

- التحق بكلية الحقوق بجامعة بغداد.

- حصل على دبلوم المعهد الدولي بالإدارة العامة بباريس سنة 1974.

-حصل على وسام الاستقلال من الدرجة الثانية، وسام الكوكب من الدرجة الثانية.

- يشغل منصب وزير الداخلية الأردني منذ 11 مايو حتى الآن.

- شغل نفس المَنّصِب أربع مرات من قبل أعوام (1993-1995)، (1995-1996)، (19 مايو 2015 - 19 إبريل 2016)، (1 يونيو 2016 حتى 14 يناير 2017).