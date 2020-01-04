محافظ القاهرة: 4 وحدات سكنية لحالات قاسية ووظائف لذوي الهمم

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، خلال لقائه الدوري بالمواطنين، أن العمل على خدمة المواطنين وحل مشاكلهم والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تحقيقها هو الهدف الأول والمسئولية الأولى للمحافظين وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل مع المواطنين والعمل على خدمتهم.



وأشار المحافظ إلى أن محافظة القاهرة لديها العديد من المنافذ للتواصل مع المواطن وتلقي شكواه سواء بشكل مباشر من خلال لقاءات بصفة دورية أو أسبوعية بمكاتب نواب المحافظ ورؤساء الأحياء أو التقدم لمراكز خدمة المواطنين بالأحياء أو الديوان العام أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة، وكذلك متابعة يومية لما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة، مؤكدًا أن هناك تعليمات لكافة قيادات الأجهزة التنفيذية بالتفاعل السريع مع الشكاوى والرد عليها.



وخلال اللقاء وافق المحافظ على ندب عدد من موظفي مديريات الشئون الصحية والتربية والتعليم نظرا لظروفهم الاجتماعية الخاصة ولم شمل الأسرة، كذلك توظيف عدد من الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعرفة مديرية القوى العاملة بأعمال تتناسب مع حجم الإعاقة وفي مجال تخصصه بشركات خاصة تتوافر بها جميع مزايا العاملين بالدولة من تأمينات ومعاشات طبقا للقانون.



ووافق المحافظ، خلال لقائه بالمواطنين على توفير 4 وحدات سكنية لحالات قاسية تقدموا للمحافظة منذ سنوات لتوفير وحدات سكنية لهم، وتبين بعد عمل البحوث اللازمة استحقاقهم نظرا لظروفهم الاجتماعية.



وأصدر المحافظ تعليماته لمدير مديرية الطرق بناء على شكوى مواطن بتطوير كوبري الحرفيين بالهايكستب بتركيب حواجز حديدية على جانب الكوبري للحد من الحوادث، وكذلك عمل مطبات صناعية بمنطقة مدارس بحلوان لإجبار السائقين السائقين على تخفيف سرعاتهم.



وأصدر المحافظ تعليماته لكافة رؤساء الأحياء برفع جميع السلاسل والأعمدة الحديدية وأي وسائل أخرى تستخدمها المواطنين لحجز أماكن السيارات الخاصة بهم والانتظار في الشوارع.



شهد اللقاء نواب المحافظ والسكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتتلقى أجهزة المحافظة الشكاوى والطلبات من خلال المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين ومركز شكاوى مجلس الوزراء، وكذلك مبادرة "صوتك مسموع" بوزارة التنمية المحلية، ويتم متابعتها أولا بأول.