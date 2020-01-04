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سياسي

برلمانى: نثق في أى قرار للقيادة السياسية بشأن ليبيا

السبت 04/يناير/2020 - 03:24 م
أحمد رفعت
أحمد رفعت
عائشة حسن
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قال عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أحمد رفعت، إن البرلمان ونوابه لديهم ثقة تامة فى أي قرارات تتخذها القيادة السياسية والعسكرية لمصر بشأن الأوضاع الجارية فى ليبيا، خصوصا بعد تأييد البرلمان التركي لقرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الميليشيات.

واعتبر رفعت، فى بيان له اليوم السبت، أن تركيا تسعى لإشعال منطقة الشرق الأوسط، وتستهدف الاستيلاء على ثروات الشعب الليبي، مطالبا المجتمع الدولي بجميع مؤسساته بالوقوف "ضد بلطجة النظام التركي على الأراضى العربية سعيا لنشر الإرهاب فى المنطقة".

وأشار إلى أن أمن ليبيا خط أحمر وتمثل قضية أمن قومي للدولة المصرية، قائلا: "إن مصر بشعبها وقيادتها السياسية والعسكرية لن تسمح أبدا بأى مساس لأمنها القومي".

وتابع: الشعب المصرى جميعا سيكون مقاتلا فى الصفوف الأولى دفاعا عن أمنه القومي، وشعاره إما النصر أو الشهادة، والجميع سيقف خلف الرئيس السيسي ويدعمه فى كل خطواته.

وطالب عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جامعة الدول العربية، بعقد لقاء عاجل وطارئ لمناقشة كيفية مواجهة هذا القرار السافر ووضع آلية عربية تكون قادرة على التصدي لأي محاولة من شأنها المساس بأمن العروبة ووحدة أراضيها.

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