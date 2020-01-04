بالإجماع.. النواب الليبي يقرر قطع العلاقات مع تركيا وسحب الاعتراف بـ «الوفاق»

قرر مجلس النواب الليبي، بالإجماع، خلال جلسته اليوم، السبت، قطع العلاقات مع تركيا.



وأعلن عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، أن المجلس صوت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم تكن.



كما صوّت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.



كما قرر المجلس، بالإجماع أيضا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.



وانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب الليبي، اليوم السبت، لمناقشة التدخل العسكري التركي بعد موافقة البرلمان التركي على قرار الرئيس، رجب طيب أردوغان، بشأن العدوان على الأراضي الليبية، حيث صوت البرلمان الليبي بإلغاء اتفاقية السراج مع أردوغان بالأغلبية، وإحالة الذين وقعوا على هذه الاتفاقية إلى المحاكمة.



ووافق البرلمان التركى، مساء أمس الأول الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.



وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».



وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.