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تقارير ومتابعات

أحلام آخرهم.. مطربون أشعلوا السوشيال ميديا بتلاوة القرآن

السبت 04/يناير/2020 - 01:37 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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حالة من الجدل أثارتها المطربة أحلام بعدما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو للفنانة الإماراتية يظهر تلاوتها آيات من سورة "يس".

وتلقّت أحلام عددًا كبيرًا من التعليقات الإيجابية، فالبعض قال: "صوتها رائع وجميل في تلاوة القرآن"، وترصد "الدستور" أبرز المطربين الذين أثارو إعجاب الجمهور بتلاوة الذكر الحكيم.

«محمد محسن»
كانت للمطرب محمد محسن، تجربة فى هذا الأمر، ففى أحد لقاءاته التليفزيونية، قام بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت عذب، وأشاد الجمهور بجمال صوته، وكشف عن أنه كان يستمع لمشاهير القراء، ولاحظ والده قدرته على التمييز بين أصوات القراء وتقليدهم.


«محمد عبده»
تميز الفنان العربي محمد عبده بعذوبة صوته عند قراءته للقرآن الكريم، وبرع في تلاوة القرآن بالطريقة الحجازية، التي خطفت قلوب الملايين من عشاقه.

«أحمد سعد»
كان قد أثار المطرب أحمد سعد جدلًا بعدما انتشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو يتلو القرآن، وحقق الفيديو عشرات التعليقات التي رأت أن تلاوته بها بعض الأخطاء التى تغير معانى بعض الآيات، متسائلين عن السبب الذي يجعله ينشر الفيديو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى، لا سيما أن قيام الليل وقراءة القرآن علاقة خاصة بين العبد وربه.


واختلف مع هذا الرأي آخرون رأوا أن طريقة تلاوته مناسبة، وأن الفيديو سلوك طيب من الفنان، داعين له بالقبول والحياة الزوجية السعيدة.

«وردة»
وردة الجزائرية كانت تجيد هذا الأمر، قامت الفنانة الراحلة وردة الجزائرية فى فيلم "ألمظ وعبده الحامولى" عام 1962، بتلاوة آيات من سورة آل عمران.

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