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حوادث

اليوم.. نظر استشكال «العزبي» على إسقاط عضويته من «الصيادلة»

السبت 04/يناير/2020 - 09:22 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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تنظر محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة في عابدين اليوم السبت، استشكال أحمد عاصم راغب العزبي صاحب صيدليات "العزبى" على حكم محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النقابة العامة لصيادلة مصر، بإسقاط عضويته ووقف مزاولته المهنة لمدة سنة.

وطالب المدعى بوقف تنفيذ الحكم رقم 5213 لسنة 134 الصادر بإسقاط عضويته من نقابة الصيادلة لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة النقض.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن المستشكل تنازل عن العلامة التجارية "العزبي" إلى شركة المها للأعمال الهندسية والتجارة والمقاولات العامة والخاصة، وهذه العلامة التجارية هي سبب العقوبة المقضى بها من لجنة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة وهي علامة تجارية لا علاقة لها بإدارة أو تشغيل الصيدليات ملك المستشكل ضدهما، وبذلك قد زال سبب الحكم المستشكل في تنفيذه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة تبين بالوقائع أنه بتاريخ 29 فبراير 2016 أحال مجلس نقابة صيادلة القاهرة الصيدلي أحمد عصام راغب العزبي، صاحب صيدليات العزبى واخرين إلى هيئة التأذيل لمسائلتهم عما هو منسوب إليهم من قيام الأول باستعارة أسماء الصيادلة لتمكينه من فتح أكثر من صيدلية وقيامهم ببيع اسمهم التجارى لصاحب سلسلة صيدليات العزبي الصيدلي أحمد عصام راغب العزبي بتشغيل الصيدليات الخاصة بهم بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة وبالمخالفة لآداب المهنة.

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