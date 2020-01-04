مقتل شبل الزيدى زعيم «كتائب الأمام على» فى ضربة جوية ببغداد

أعلن التلفزيون العراقي عن مقتل شبل الزيدي، الأمين العام لحركة العراق الإسلامية "كتائب الإمام علي"، في الغارة الجوية بمنطقة التاجي.



وأفاد مصدر أمني عراقي، بأن الضربة الجوية استهدفت مركبتين كانتا بداخلهما قيادات أمنية تابعة للحشد الشعبي قرب قضاء التاجي شمال العاصمة بغداد.



وقال المصدر- في تصريحات أوردتها قناة «السومرية نيوز»- إن ضربة الجوية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص استهدفت موكب تابع لقوات الحشد الشعبي بمنطقة التاجي في بغداد.