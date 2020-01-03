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توك شو

نهال عنبر تعلن شروطها للزواج (فيديو)

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:55 م
نهال عنبر
نهال عنبر
أحلام عبدالرحمن
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كشفت الفنانة نهال عنبر، رغبتها في عمل بيزنس خاص، ليعود عليها بدخل ثابت، مشيرة إلى أنها حتى الآن لم تدخر أي أموالًا للمستقبل، ولا تملك إلا بيتًا.

وقالت نهال خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج «تحيا الستات» المذاع عبر فضائية «النهار»: «أنا مسرفة، ده عيب لازم يتصلح، أحب السفر كثيرًا، وأنفق أموالا كثيرة على الملابس، بشتري ملابس كثيرة، وهذا عيب لازم يتصلح، مفيش حاجة تعجبني ومخدهاش».

وعن تفضيل بعض السيدات للمال عن الحب، قالت إنها لا تعطي المال اعتبارًا أكثر من العواطف، لكن يجب أن يكون الرجل قادر على فتح البيت، متسائلة: «ولا مين يصرف عليه».

وتابعت: «في بداية حياتي ممكن أشارك، لكن هتتجوزي واحد مش قادر يفتح بيت؟ لما أفكر أتجوز، مينفعش اتجوز حد أقل من إمكانياتي، إما زيي أو أعلى، ولا أحترم الرجل الذي يقبل أن تنفق زوجته عليه، لو معايا خطيبي أو زوجي وفتحت شنطتي خلص الموضوع وسقط من عيني».

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