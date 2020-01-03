العامة للكيماويات: تدخل أردوغان في ليبيا يجر المنطقة للفوضى

استنكرت النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي، قرار البرلمان التركي بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس التي تحمي حكومة فايز السراج، معتبرة ذلك تدخل سافر في شئون دولة عربية وهو الثاني بعد تدخله في الشأن السوري، وموضحة في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا التدخل لن يكون الأخير طالما صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات التركية، وهو الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط وسيساهم في تفاقم الصراع، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة.



وشددت النقابة العامة، على دعمها بكل قوة للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة في اتخاذ كافة التدابير التي تحفظ أمن وسلامة مصر والمنطقة العربية.



وأشارت إلى أن جلب أردوغان الجماعات المسلحة والإرهابية إلى ليبيا خطر كبير على الدول العربية في شمال أفريقيا ويؤثر بشكل كبير على الأمن القومي المصري وهو أمر لن تسمح به القيادة السياسية المصرية.



وطالبت المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي بمحاكمة أردوغان كمجرم حرب، وبتحمل مسؤوليتها والتصدي لهذه الانتهاكات التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، محذرة من أن أردوغان يعمل على نشر الفوضى وممارسة البلطجة على الدول العربية بمشاركة جماعة الإخوان الإرهابية من أجل تحقيق حلمه المزعوم بالخلافة العثمانية والذي لن يتحقق.