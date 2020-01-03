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اقتصاد

الجمارك تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة صغيرة وأجهزة تنصت

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:48 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة الصغيرة وأجهزة التنصت، بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، وأمر نائب الحاكم العسكرى ورئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنه 98، وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من جوانزو، إشتبه أحمد القط مأمور اللجنه الجمركية فى راكب مصرى قادم من الصين، وبسؤاله عن ما اذا كان معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وبالعرض على مجدى فريد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من فاطمة عبده مأمور الجمرك وحسن عبد اللطيف مدير الحركة، فتبين وجود 110 هاتف محمول في حجم عقله الأصبع متعدد الإستخدامات نظرا لصغر حجمه، و5 هواتف محمولة على هيئة أقلام مزوده بكاميرا وتسجيل ومكان لبطاقة المحمول مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 1 لسنة 2020.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى

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