ضبط 5.72 طن زيت طعام مغشوش بالشرقية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط كل أشكال جرائم الغش التجاري.



وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، لحيازته 5،72 طن "زيت طعام، منتج نهائي- مستلزمات إنتاج" مقلدة ومغشوشة تحمل إحدى العلامات التجارية.



كما تم ضبط مالك مصنع لإنتاج البويات دون ترخيص بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 116،646 طن "منتج نهائى- مستلزمات إنتاج" معبأة داخل شكائر وعبوات ذات أحجام مختلفة غير صالحة للاستخدام، لانتهاء تواريخ صلاحيتها وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.