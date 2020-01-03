مظاهرات إيرانية تندد بمقتل سليماني

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص، اليوم الجمعة، في شوارع إيران، تنديدا بمقتل "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إثر هجوم جوي للقوات الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي.



وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، بأن الإيرانيين خرجوا بعد صلاة الجمعة في مظاهرات احتجاجية، تنديدا باغتيال أمريكا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس، حيث رددوا شعارات مثل "الموت لأمريكا" و"الانتقام" من الولايات المتحدة الأمريكية.



ويأتي هذا بعدما توعد المرشد الأعلى الإيراني "آية الله علي خامنئي" بـ"الانتقام" لمقتل سليماني، معلنا الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.