سيناتور أمريكي لإيران: توقفوا عن رعاية الإرهاب في العالم

دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي جراهام، اليوم الجمعة، الحكومة الإيرانية إلى التوقف عن رعاية الإرهاب في العالم.



وقال جراهام، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها قناة "الحرة": "إلى الحكومة الإيرانية أقول إذا كنتم تريدون البقاء في تجارة النفط، اتركوا أمريكا وحلفاءها وتوقفوا عن رعاية الإرهاب في العالم".



وأثنى على ما قامت به القوات الأمريكية ردا على اقتحام سفارتها في بغداد العراقية، قائلا "ما قام به الرئيس ترامب وجيشنا رد مباشر على العدوان الإيراني الذي نظمه الجنرال سليماني ووكلاؤه".



من جانبه، قال السيناتور الجمهوري، تيد كروز "إن نهاية قاسم سليماني مرحّب بها وعدالة طال انتظارها".



وأضاف كروز، وفقا لراديو "سوا" الأمريكي اليوم الجمعة، أن نهاية سليماني عدالة لمئات آلاف السوريين والعراقيين، مشددا على أن مقتل سليماني رسالة واضحة وقوية لكل من يود إلحاق الأذى بأمريكا.



بدوره، قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ميت رومني، إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كان إرهابيا فاسدا وراح ضحيته مئات الجنود الأمريكيين.



وأضاف رومني، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أن التحديات المتزايدة التي تواجه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تحتم عليها صياغة ومتابعة استراتيجية متماسكة لحماية مصالحها الأمنية في المنطقة.



من جهته، قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، إن سليماني كان عدوا للولايات المتحدة، لكنه تساءل عما إذا كانت القوات الأمريكية اغتالت سليماني دون إذن مجلس الشيوخ.



وكتب مورفي متسائلا: "هل اغتالت الولايات المتحدة ومن دون تفويض من الكونجرس، ثاني أقوى شخص في إيران، مع العلم أن ذلك قد يعني اندلاع حرب إقليمية ضخمة محتملة؟".



بدوره قال النائب الجمهوري الأمريكي لي زلدن، بعد اغتيال سليماني، إن "أيام قتل الجنود الأمريكيين في ساحة المعركة والإفلات من العقاب قد انتهت".



وأعلن التلفزيون العراقي، اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني، وأحد القيادات العسكرية الإيرانية، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، و6 آخرين، إثر قصف جوي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ «كاتيوشا» أثناء اجتماعهم بقادة الحشد الشعبي في الساعات الأولى من فجر الجمعة.



يشار إلى أن الاستهداف الصاروخي تسبب باغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبومهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي، كما خلفت العملية أيضا عددا من الجثث المتفحمة لم يتم التعرف عليها حتى الآن.



