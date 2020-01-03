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عالم

«النواب الليبى» يصدر بيانًا حول التدخل السافر لتركيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:04 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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أصدر أعضاء مجلس النواب الليبي، بيانًا، مساء الخميس، بشأن التدخل السافر للدولة التركية ورئيسها وحزبه المتطرف في الشأن الليبي.

ودعا أعضاء مجلس النواب، كافة الليبيين للوقوف صفا واحدا ضد الغزو التركي الهمجي لليبيا، بتواطؤ الخونة والعملاء، وقد راقبوا التدخل السافر لتنظيم ما يسمى بالإخوان المسلمين العالمي بقيادة رجب طيب أردوغان الحالم بعودة أمجاد الإمبراطورية العثمانية التي لم تورث شعوب المسلمين إلا التخلف والتشرذم، وقد سلمت ليبيا للمستعمر الإيطالي بموجب اتفاقية لوزان سنة 1912".

وحذر النواب، الشعب التركي من مغامرات ما وصفوه بـ"الأرعن وحزبه الإرهابي" من مغبة إرسال أبنائهم من الجيش التركي للانحياز لتيار الإخوان المسلمين في ليبيا، والذي صنفه مجلس النواب الليبي ضمن التيارات الإرهابية لما اقترفه من جرائم إنسانية ضد أبناء الشعب الليبي بالتآمر مع دول أجنبية وسيطرة المليشيات المسلحة على سلطة الأمر الواقع في العاصمة والتي لم تنال الثقة من مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة.

وأشار النواب إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، يعتبر منتهى وفق الاتفاق السياسي المفروض من المجتمع الدولي، محملين إياه مسؤولية ما يسفك من دماء بسبب استمرار اعترافه به وقد انتهت مدته وفق الاتفاق السياسي.

وثمن أعضاء مجلس النواب الليبي في الختام، أحزاب المعارضة التركية التي اصطفت إلى جانب شعبها ضد مغامرات أردوغان والاستهانة بدماء أبنائهم.

ووافق البرلمان التركى، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.

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