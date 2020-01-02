مراد وهبة: الدعوة لتجديد الخطاب الديني محاصرة

قال الدكتور مراد وهبة، الفيلسوف والمفكر الكبير، إن النخبة لم تقف مع دعوة تجديد الخطاب الديني، مشيرا إلى أن الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني محاصرة.



وأضاف "وهبة" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، أن النخبة متحالفة مع الأصولية المتأثرة بالفكر الأصولي، وعاجزة عن الدخول في معركة تجديد الخطاب الديني.



وأوضح أن تجديد الخطاب الديني حتمية حضارية، مشددا على ضرورة التزام الآخرين بالمسئولية والوعي بالحتمية الحضارية.



وتابع: "على النخبة تأدية وظيفتها التاريخية لحماية الدولة المصرية من التفكك الذي نشهده في بعض دول المنطقة".



كما أشار إلى أن كل من الإعلام والثقافة والتعليم، وزارات مسؤولة عن إنقاذ الحضارة لأنها وزارات متلاحمة مع الجماهير، مبينا أن كليات التربية في مصر يبلغ عددها 28، تخرج 200 ألف إخواني سنويا وهناك مشاكل كثيرة في التعليم المحكوم بالإخوان.

