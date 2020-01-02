مراد وهبة: البابا شنودة صاحب فكر أصولي نقي

قال دكتور مراد وهبة، الفيلسوف والمفكر الكبير، إن كل المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر والكنيسة بلا تفرقة، فيها صراع داخلي.



وأضاف "وهبة" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، أن البابا تواضروس يعاني من صراع داخلي مع أساقفة البابا شنودة، مشيرا إلى أن البابا شنودة صاحب فكر أصولي نقي.



وأوضح أن هذا الصراع من الممكن تخفيفه أو عدم تخفيفه، لكن في النهاية يوجد صراع هو صراع الضرورة في الكنيسة الأرثوذكسية.



وذكر أنه من داخل الأزهر والكنيسة بدأت خطوات التجديد الديني، ولكنها متواضعة.



وتابع: "وزارات الإعلام والثقافة والتعليم مسئولة عن إنقاذ الحضارة بالتفكير العلمي".

