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مراد وهبة: مصر تواجه إرهابا إسلاميا

الخميس 02/يناير/2020 - 09:59 م
الدكتور مراد وهبة،
الدكتور مراد وهبة،
رباب الأهواني
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قال الدكتور مراد وهبة، الفيلسوف والمفكر الكبير، إنني أقرأ الآن عن الذكاء الاصطناعي وصراع الحضارات والدين في العالم الفضائي.

وأضاف "وهبة" خلال حوار تلفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، اليوم الخميس، أن للإرهاب دين ولا أصولية بدون إرهاب، مشيرا إلى أن مصر تواجه إرهابا إسلاميا.

وأوضح أن الوهابية كانت في القرن الـ 18 في السعودية، في مقابلها الإرهاب المسيحي في أيرلندا، لافتا إلى أن الإرهاب المسيحي في عهد "ريجان" سبب ظهور السلاح النووي.

وأشار إلى أن كل أصولية تصمم على قتل الأصوليات الأخرى، متابعا، "فوجئت حين قال وزير الأوقاف إن بداية تجديد الخطاب الديني بإعمال العقل".

وأكد أن الثورة الدينية الحقيقية بأن تخلع "ابن تيمية" وتنصب "ابن رشد"، مشددا على ضرورة منع تكفير من يقوم بالتجديد والتأويل والخارج عن الإجماع.

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