خبير أمني: ليس من حق السراج استدعاء قوات عسكرية داخل ليبيا

علق اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، على تفويض البرلمان التركي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، قائلًا، إن أردوغان سيرسل قوات مرتزقة إلى ليبيا، ولن يغامر بقواته، وهذا الأمر يضر المنطقة بالكامل، وأن ليبيا ستكون مكانًا للإرهاب.



وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أن الاتفاق الأمني وترسيم الحدود الأول الذي عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع حكومة السراج، اتفاق باطل، وأنه ليس من حق فايز السراج أن يوقع على اتفاقية مع دولة أخرى دون موافقة البرلمان الليبي، مؤكدًا أن ما حدث خطأ قانوني.



وأوضح أنه ليس من حق فايز السراج أن يستدعي قوات عسكرية داخل دولته، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا عندما قال إن ليبيا أمن قومي لمصر.

