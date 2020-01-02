مساعد وزير الخارجية الأسبق: لماذا لا تساعد تركيا فلسطين؟

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لن تسمح بالتلاعب على حدودها وستعبئ كل قدراتها لمواجهة الأطماع الاستعمارية التركية في ليبيا، منوها بتصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن ليبيا والسودان هما حدود مصر المباشرة وخط أحمر.



وأعرب مساعد وزير الخارجية الأسبق -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس تعقيبا على تشريع البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا- عن اعتقاده أن تركيا لا تستطيع أن تدخل حربا، وأن كل ما تقوم به حاليا هو مجرد تصعيد من أجل وضع قدم في بلدان عربية تعاني من أزمات مثل سوريا وليبيا وكذلك لكي تأخذ حقا ليس حقها في المياه الاقتصادية (للبحر المتوسط) وتحصل على غاز وبترول.



واعتبر أن تدخل تركيا في سوريا ومحاولتها التدخل في ليبيا يؤكدان أن هناك أطماعا استعمارية إمبريالية لا تليق من دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي كنا نكن لشعبها كل تقدير، ووصف قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات عسكرية الى ليبيا بـ"القرار المؤسف الذي يمثل تصعيدا عسكريا لا معنى له".



ولفت بيومي إلى أن المسافة من تركيا إلى ليبيا عشر أضعاف المسافة من تركيا إلى فلسطين، أي أنه كان أولى لتركيا أن تساعد الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي إذا كانت لديها نوايا طيبة.



ووافق البرلمان التركي، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.



وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».



وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.