«خارجية النواب» تطالب بجلسة طارئة لمواجهة تهديدات أنقرة

طالبت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة قطع الإجازة البرلمانية والمحددة حتى يوم 12 يناير الجاري وعقد جلسة طارئة للمجلس بشكل عاجل لتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات التركية عقب موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلي ليبيا.



وقالت داليا، لـ«الدستور»، إن الجلسة يجب أن تضم ممثلين من الحكومة ووزارة الخارجية للوقوف علي التغييرات السريعة التي تحدث في المنطقة ووضع حلول جذرية لهذه الأزمة، لافتًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تتساءل عن الموقف الرسمي لمصر والدول العربية إزاء هذه التدخلات التركية السافرة بالأراضي الليبية.



أوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن عقد جلسة طارئة للبرلمان المصري هو واجب دستوري قبل أن يكون تشريعي للتصدي إلى مساءلة مهمة تخص الأمن القومي المصري بشكل مباشر، موضحة أن البرلمان سيقف مساند للقيادة السياسية في تفويضها لاتخاذ ما يلزم من حماية الأمن القومي المصري.



ووافق البرلمان التركى، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.



وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».



وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.