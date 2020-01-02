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عالم

استنفار قبلى ضد التدخل العسكرى التركى فى ليبيا

الخميس 02/يناير/2020 - 07:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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أعلن المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة الليبية، مساء اليوم، الجهاد المقدس للدفاع عن الوطن ضد العدوان التركي.

وأصدر المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة الليبية، بيانا مساء اليوم، عبر فيه عن رفضه التدخل التركي في ليبيا، مؤكدًا جاهزيته للدفاع عنها والوقوف إلى جانب قوات الجيش الليبي.

وعبر المجلس الأعلى عن رفضه التام لأي اتفاقيات وقعها فائز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ودعا البيان جميع الليبيين إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد المحتل التركي.

وأعلنت قوات الجيش الليبي، مساء اليوم، عن إسقاط طائرة تركية بدون طيار في محور عين زارة بالعاصمة طرابلس، ضمن عمليات الجيش لمواجهة الجماعات الإرهابية بالعاصمة.

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