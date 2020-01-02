5 عروض مسرحية لفرق الأقاليم في يناير

تستعد الإدارة المركزية للشئون الفنية لإنتاج وتقديم مجموعة من العروض المسرحية لفرق الأقاليم المسرحية خلال شهر يناير الجاري، بالمواقع الثقافية المختلفة، في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمسرح باعتباره أبو الفنون، وواحدًا من أهم أشكال الفنون للتوعية ومحاربة الإرهاب والتطرف.



ففي يوم 2 يناير يقام العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة" لفرقة بورفؤاد المسرحية، إخراج عمرو كمال، على مسرح حي بورفؤاد، ويستمر حتى 6 من الشهر ذاته، وخلال الفترة من 8 إلى 14 يناير يقدم عرض بعنوان "حكاية ورد" لفرقة الطود، إخراج ناصر رمضان، على مسرح قصر ثقافة إسنا.



ويقدم عرض بعنوان "العمة والعصايا" لفرقة دشنا تجارب، إخراج حسام القاضي على مسرح مدرسة دشنا الثانوية المشتركة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري، كما يتم تقديم عرض بعنوان "ناعسة" لفرقة مطروح، إخراج أشرف النوبى على مسرح قصر ثقافة مطروح، ابتداء من 8 يناير ولمدة 10 أيام.



وفي يوم 8 يناير ولمدة 7 أيام، يعرض العرض المسرحى "زعف النخيل" لفرقة فاقوس من إخراج هشام إبراهيم، على مسرح قصر ثقافة فاقوس، ويقدم العرض المسرحى "صباحية مباركة" لفرقة إسنا تجارب، إخراج محمود النجار على مسرح قصر ثقافة إسنا، خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير الجاري، إلى جانب تقديم عرض بعنوان "باب الفرج" لفرقة القباري تجارب، إخراج إبراهيم حسن، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.



جدير بالذكر أن الهيئة قد أنتجت عددًا من العروض لفرق الأقاليم المسرحية خلال شهر ديسمبر الماضى وهي "هاااي يا ليلة هووي" لفرقة مصطفى كامل تجارب، إخراج شريف عباس، "إنشودة القمري الحزين" لفرقة أرمنت تجارب، إخراج أحمد يوسف الجمل، "ونيسة" لفرقة قنا تجارب، إخراج محمد محمد المعتصم، "قلب الجبل" لفرقة الأقالتة، إخراج عدلي صالح، "بركات" لفرقة قوص، إخراج عصام رمضان، إلى جانب عرض بعنوان "يوليوس قيصر" لفرقة الجيزة، وإخراج زياد يوسف.