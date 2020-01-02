-
الخميس 02 يناير 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

5 عروض مسرحية لفرق الأقاليم في يناير

الخميس 02/يناير/2020 - 07:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
طباعة
تستعد الإدارة المركزية للشئون الفنية لإنتاج وتقديم مجموعة من العروض المسرحية لفرق الأقاليم المسرحية خلال شهر يناير الجاري، بالمواقع الثقافية المختلفة، في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمسرح باعتباره أبو الفنون، وواحدًا من أهم أشكال الفنون للتوعية ومحاربة الإرهاب والتطرف.

ففي يوم 2 يناير يقام العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة" لفرقة بورفؤاد المسرحية، إخراج عمرو كمال، على مسرح حي بورفؤاد، ويستمر حتى 6 من الشهر ذاته، وخلال الفترة من 8 إلى 14 يناير يقدم عرض بعنوان "حكاية ورد" لفرقة الطود، إخراج ناصر رمضان، على مسرح قصر ثقافة إسنا.

ويقدم عرض بعنوان "العمة والعصايا" لفرقة دشنا تجارب، إخراج حسام القاضي على مسرح مدرسة دشنا الثانوية المشتركة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري، كما يتم تقديم عرض بعنوان "ناعسة" لفرقة مطروح، إخراج أشرف النوبى على مسرح قصر ثقافة مطروح، ابتداء من 8 يناير ولمدة 10 أيام.

وفي يوم 8 يناير ولمدة 7 أيام، يعرض العرض المسرحى "زعف النخيل" لفرقة فاقوس من إخراج هشام إبراهيم، على مسرح قصر ثقافة فاقوس، ويقدم العرض المسرحى "صباحية مباركة" لفرقة إسنا تجارب، إخراج محمود النجار على مسرح قصر ثقافة إسنا، خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير الجاري، إلى جانب تقديم عرض بعنوان "باب الفرج" لفرقة القباري تجارب، إخراج إبراهيم حسن، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.

جدير بالذكر أن الهيئة قد أنتجت عددًا من العروض لفرق الأقاليم المسرحية خلال شهر ديسمبر الماضى وهي "هاااي يا ليلة هووي" لفرقة مصطفى كامل تجارب، إخراج شريف عباس، "إنشودة القمري الحزين" لفرقة أرمنت تجارب، إخراج أحمد يوسف الجمل، "ونيسة" لفرقة قنا تجارب، إخراج محمد محمد المعتصم، "قلب الجبل" لفرقة الأقالتة، إخراج عدلي صالح، "بركات" لفرقة قوص، إخراج عصام رمضان، إلى جانب عرض بعنوان "يوليوس قيصر" لفرقة الجيزة، وإخراج زياد يوسف.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مصر تؤكد الرفض العربي لأى تدخل في ليبيا.. وتدعو المجتمع الدولي لوقفة عاجلة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من «ترامب» على إرسال قوات تركية إلى ليبيا

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الجامعة العربية على «غزو أردوغان لليبيا»

منذ ساعتين

السيسي يرأس «الأمن القومي» لمناقشة تهديدات التدخل العسكري الخارجي في ليبيا

الصور

image description

حملات مكبرة على الباعة الجائلين فى مطروح

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى الجامعي يضم أحدث الأجهزة الطبية

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

image description

هالة زايد تلتقي بالمواطنين خلال تفقدها الوحدات الصحية في الأقصر

image description

توصيل كابلات فايبر لجميع مدارس التربية والتعليم بسوهاج

الأكثر قراءة

مصر تؤكد الرفض العربي لأى تدخل في ليبيا.. وتدعو المجتمع الدولي لوقفة عاجلة

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

أول تعليق من «ترامب» على إرسال قوات تركية إلى ليبيا

«النواب الليبي» يناشد الجامعة العربية بصد الغزو التركي

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» الأصلية لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

الشاي الساخن خطر يهدد مرضى الحمى

روتين غذائي جديد للوقاية من هشاشة العظام

«اصحى بدري».. 4 خطوات للتخلص من اكتئاب الشتاء

تعزيز المناعة وإطالة العمر.. 10 فوائد لرياضة المشى

الرئيس نيوز

إصابة 19 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان"

قرار جمهورى بتجديد تعيين نائبين لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الجزائر: نرفض وجود قوة أجنبية فى ليبيا

بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات لليبيا.. ترامب يهاتف أردوغان

منوعات

بعد إلينوي الأمريكية.. دول شرَّعت الماريجوانا ولكن بضوابط معينة

له أغنية من 3 كلمات.. تميم يونس صاحب «سالمونيلا»

بعد أغنية «سالمونيلا».. تعرف على أعراضها وطرق الوقاية

لماذا خرج مذيع «الحدث» عن المهنية في لقاء مع نجوى قاسم؟

كشكول

"مبارك" يوقع عقود شراء أحدث أجهزة أشعة لمستشفيات جامعة المنوفية

بالصور.. قافلة تعليمية لمدارس الخليفة والمقطم

"مرغني" يمنح رقم هاتفه الخاص لطالب في جولة بالبستان

لافتة إنسانية لمدير تعليم الوادي الجديد بامتحانات الخارجة الصناعية

إسلام سياسي

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

20 قتيلا في اشتباكات بين الجيش الليبي ومسلحين

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد
ads

الثقافة

5 عروض مسرحية لفرق الأقاليم في يناير

عقد 3 برامج تدريبية للشباب بمعرض الكتاب

بدء حفل توقيع «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز (صور)

الفنون التشكيلية في 2019.. عودة بينالي القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك