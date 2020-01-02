أول تعليق من «ترامب» على إرسال قوات تركية إلى ليبيا

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوضع في ليبيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، بعد أقل من ساعة من موافقة أنقرة على مشروع قانون يسمح بنشر القوات في طرابلس، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» في خبر عاجل لها.



وقالت الرئاسة التركية إن ترامب وأردوغان "شددا على أهمية الدبلوماسية في حل القضايا الإقليمية".



كما بحث الطرفان الوضع في سوريا أيضا خلال المكالمة.