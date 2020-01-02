طائرة خاصة لنقل صلاح وماني ومحرز إلى الغردقة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا لاستقدام نجوم الدوري الإنجليزي، محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي، لحضور حفل جوائز كاف-بيك الباتروس لأفضل لاعب في أفريقيا ٢٠١٩ بالغردقة.

ويتنافس المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز على الفوز بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء لعام ٢٠١٩، في الحفل الذي سيقام بسهل حشيش بمدينة الغردقة يوم ٧ يناير الجاري.

جاء قرار كاف من أجل





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