«الكهرباء»: اعتماد العدادات الكودية بدلا من نظام الممارسة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مجلس الوزراء وافق على اعتماد العدادات الكودية بدلًا من نظام الممارسة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن العداد الكودي يعتبر آلية لحساب استهلاك المواطن بطريقة عادلة للمواطن والشركة.



وأوضح أن كلمة "ممارسة"، معناها محضر سرقة تيار كهربائي يتم عمله للشخص السارق للكهرباء ويتم عمل مصالحة على مبلغ تقديري ومن الممكن أن تكون أكثر من الاستهلاك أو أقل، لحين تقنين وضعه.



وتابع أن العداد الكودي لا يقنن وضع الوحدة السكنية المخالفة، ولكن يحسب استخدام مالك السكن من الكهرباء، ولا يعتبر ضمان للبناء المخالف.



وأكد أيمن حمزة، أنه يمكن إزالة العداد الكودي في أي وقت من المنزل الذي يصدر له قرار إزالة.

