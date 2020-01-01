رمضان عبدالمعز: هذا الأمر يجعل المرء مستجاب الدعاء

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال، إنه من أراد أن تُستجاب دعوته وتُكشف كُربته؛ فعليه أن يُفرج كربة معسر.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض الناس يقولون إنهم لا يجدون الفقراء للإنفاق عليهم، وهناك البعض يقولون إنهم لا يعرفون أين يؤدون زكاتهم.



ووجه رسالة لهؤلاء الناس الذين لا يجدون الفقراء ولا يعرفون أين يصرفون زكاتهم، بأن عليهم الاستعانة بالمؤسسات الرسمية القانونية التي تتبع الشئون الاجتماعية مهمتها البحث عن الفقراء والمساكين.





