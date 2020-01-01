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عالم

كردون عسكرى عراقى لحماية مبنى السفارة الأمريكية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:59 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية
وكالات
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انتشرت قوة خاصة عراقية، اليوم الأربعاء، حول مبنى السفارة الأمريكية ببغداد عقب انسحاب عناصر الميليشيات من محيطها.

وكانت قد تداولت أنباء بانسحاب جميع عناصر ميليشيات الحشد الشعبى من محيط السفارة الأمريكية في بغداد.

وكان الحشد الشعبي، قد دعا في بيان أنصاره الموجودين قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب "احترامًا" لقرار الحكومة العراقية التي دعت المحتجين إلى إخلاء المكان.

وحلقت مروحيات أباتشي فوق مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، ضمن الإجراءات الأمنية التي تتخذها واشنطن لحماية بعثتها الدبلوماسية، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.

وحاول أنصار ميليشيات الحشد الشعبي اقتحام البوابة الأولى للسفارة الأمريكية في بغداد، إلا أن أفراد الأمن الأمريكيين ردوا بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأمس الثلاثاء، اقتحم عناصر من ميليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد، وسط تراخٍ أمني، مضرمين النيران عند إحدى بوابات مبنى السفارة في المنطقة الخضراء المحاصرة من قبلهم.

يأتي هذا بعد مقتل عشرات المسلحين، بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي، مساء الأحد، في ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآت تابعة للميليشيا.

والأحد، شن الجيش الأمريكى غارات جوية استهدفت 5 منشآت للميليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان: إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للميليشيا في العراق وموقعين في سوريا، بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

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