5 خطوات للحماية من الأنفلونزا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة.



نشرت منظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح لتفادى مرض الأنفلونزا الذي يصيب الكثير بسبب التقلبات الجوية، وفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبى، نعرضها لكم فى هذا التقرير.



حصّن نفسك.. فاللقاح السنوي ضد الأنفلونزا هو الوسيلة الأكثر فعالية لحماية نفسك من الأنفلونزا ومضاعفاتها الخطرة.



اغسل يديك بانتظام.. نظافة اليدين تحمى من معظم الالتهابات، بما فيها الأنفلونزا.



تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.. حيث تنتقل الجراثيم إلى الجسم من خلال العينين والأنف والفم على الأرجح.



تجنب مجاورة المرضى.. فالأنفلونزا معدية وتنتشر بسهولة في الأماكن المكتظة، مثل المواصلات العامة.



إذا كنت مريضا ابق في المنزل.. فإذا كنت مصابًا بالأنفلونزا، فإن تواجدك على مقربة من الآخرين يعرضهم لخطر العدوى.