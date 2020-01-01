-
الأربعاء 01 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 خطوات للحماية من الأنفلونزا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:23 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة.

نشرت منظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح لتفادى مرض الأنفلونزا الذي يصيب الكثير بسبب التقلبات الجوية، وفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبى، نعرضها لكم فى هذا التقرير.

حصّن نفسك.. فاللقاح السنوي ضد الأنفلونزا هو الوسيلة الأكثر فعالية لحماية نفسك من الأنفلونزا ومضاعفاتها الخطرة.

اغسل يديك بانتظام.. نظافة اليدين تحمى من معظم الالتهابات، بما فيها الأنفلونزا.

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.. حيث تنتقل الجراثيم إلى الجسم من خلال العينين والأنف والفم على الأرجح.

تجنب مجاورة المرضى.. فالأنفلونزا معدية وتنتشر بسهولة في الأماكن المكتظة، مثل المواصلات العامة.

إذا كنت مريضا ابق في المنزل.. فإذا كنت مصابًا بالأنفلونزا، فإن تواجدك على مقربة من الآخرين يعرضهم لخطر العدوى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تحمى نفسك من الأنفلونزا؟

10 عادات صحية للحماية من العدوى فى الشتاء

5 نصائح للوقاية من العواصف والأتربة

للأمهات.. نصائح لحماية أطفالك من الأنفلونزا خلال تقلبات الجو

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تفاصيل جديدة لمبادرة منحة الـ1250 جنيهًا ببطاقة التموين (مستند)

منذ يوم

بينهم مصريان.. أغنى 8 مليارديرات عرب فى 2019

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد أمريكى على تهديدات زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 19 ساعة

إصابة 3 في اصطدام قطار بـ3 سيارات بالإسكندرية

الصور

image description

صور احتفالات رأس السنة

image description

بحجاب أسود.. أمل حجازي على العجلة مع أسرتها

image description

افتتاح قاعات تعليمية بآداب أسوان الجديدة

image description

جامعة الزقازيق تكرم بطلة المضمار «آية عبدالرازق»

image description

ضبط 81 مخالفة وإنذارًا بغلق محلات فى أسوان

الأكثر قراءة

دمي حر.. السقا يكشف سبب اقتحامه منزل وكيل وزارة التعليم فجرا

«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية غدًا.. والقاهرة باردة ليلًا

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

السجن 10 سنوات لـ«دجال» عاشر مئات السيدات في إمبابة

أيام زمان

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

قبلة انتهت بعلقة ساخنة.. حكايات فريد الأطرش في الكريسماس

أسرار ليلة رأس السنة في حياة تحية كاريوكا وعبد الحليم حافظ

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

نجم الساعة

تشمل «واحة» و«كلنا واحد».. خطة الداخلية لإعلاء حقوق الإنسان

الصحة

عكس التوقعات.. «اميلويد» لا يسبب الزهايمر

شرب الأطفال الحليب كامل الدسم يقلل الإصابة بالبدانة

علاج لفقدان الذاكرة قريبًا

بدانة الأطفال تؤثر على ذاكرتهم

الرئيس نيوز

6 دول عربية محل أنظار "مراقبون" خلال 2020

تقرير على مكتب الرئيس.. يشكو فوضى حرية الرأي على مواقع التواصل

"المركزي": 11 مليار جنيه زيادة في ودائع عملاء البنوك خلال أكتوبر 2019

باريس تدين الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

منوعات

47 مليون جنيه إيرادات "الفلوس" فى 6 أيام

«صلاح» يهنيء العالم بالعام الجديد 2020

الكشف عن رسائل إليوت الشاعر لـ"ملهمته" بعد 6 عقود

نفوق 30 حيوانًا فى حريق بـ«بيت القردة» بألمانيا

كشكول

تدريب 151 مسئول "IT" بالمدارس الثانوية بالفيوم

غرفة عمليات لامتحانات الفصل الدراسى الأول بالوادى الجديد

بروتوكول تعاون لنشر لعبة كرة اليد بالمدارس

المعلمين تزف بشرى بشأن معاشات يناير

إسلام سياسي

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

«شيطان العام».. لماذا استحق أيمن نور اللقب عن مجمل أعماله فى 2019؟

الأزهر: أكثر من 30 ألف صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في 2019

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
سامحنا يا سيدى.. إننا نغير موعد ميلادك
ثروت الخرباوي
رسالة إلى السيد المسيح فى عيد مولده
منى رجب
سنة جديدة بروح جديدة
لواء.حمدى البطران
فى خيمة صفوان
المزيد

الثقافة

السبت.. ضحى عاصي تناقش "غيوم فرنسية" بمكتبة القاهرة الكبرى

«الناشرين المصريين» يقترح إهداء مكتبة لكل سفارة عربية

«ثقافة القاهرة» تحتفل برأس السنة

ثقافة القليوبية تناقش دور مؤسسات الدولة في مواجهة التطرف

صفحتنا ع الفيس بوك