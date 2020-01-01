العمدة: إفلاس جماعي لشركات تركية بسبب سياسات أردوغان

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الاقتصاد التركي يشهد حالة من التراجع، أما في الوقت الراهن فقد سجل تراجعًا ضخمًا.



وأضاف كريم العمدة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عجز الموازنة العامة التركية خلال عام 2019 وصل لما يقارب من 120 ليرة تركية، وذلك بسبب السياسات الخاطئة التى تسير عليها تركيا في الوقت الحالي، وأن السياسات الخاطئة هي السبب الرئيسي لعجز الاقتصاد التركي، والموازنة العامة التركية.



وأوضح الخبير الاقصادي، أن زيادة مصروفات العامة التركية نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع أرباح المؤسسات التركية، البنوك، والعملة التركية "الليرة"، وهو ما أدى لإشهار إفلاس جماعى لعدد كبير من الشركات التركية.