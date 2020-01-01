أول ظهور لخطيبة نجل محمود عبدالعزيز في رأس السنة

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" مع مجموعة من الفنانين يحتفلون بليلة رأس السنة، خلال حفل داخل منزل محمد محمود عبدالعزيز، وذلك في عيد ميلادها الخامس والثلاثين.



وعبرت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة: "شكرا على اليوم الجميل أشقائى كريم ومحمد محمود عبدالعزيز أما زوجي رامي رضوان لا يمكنني شكرك وكيف جعلتني سعيدة فى مثل هذا اليوم المميز أحبك كثيرا".



وشهد الحفل أول ظهور لخطيبة محمد محمود عبدالعزيز تدعى سارة منذ الإعلان عن ارتباطه بها في بداية عام 2019 وهو ما لفت أنظار محبي محمد محمود عبدالعزيز.