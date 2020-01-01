ميناء الإسكندرية يتزين بالورود ويستقبل 1000 سائح (صور)

استقبل الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، رفقة اللواء عزت عبدالقادر مدير الإدارة العامة لشرطة الميناء والمختصين السفينة السياحية "celestyel crystal" قادمة من اليونان وعلى متنها 1000 سائح من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى الطاقم المكون من 400 فرد.



وقال الربان طارق شاهين، إن أرصفة محطة الركاب تزينت بالورود في أول أيام 2020 ابتهاجًا بوصول الرحلة الخامسة لهذه السفينة، مضيفًا أن حركة السفن والخدمات البحرية والمرشدين بالميناء نجحوا في إدخال السفينة لمحطة الركاب البحرية باحترافية عالية رغم سوء الأحوال الجوية.



وأشار رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إلى أن إدارة العلاقات العامة نسقت مع شرطة السياحة، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والمختصين ليتواجدوا بمحطة الركاب منذ وصول السفينة في الخامسة والنصف من صباح الأربعاء، لاستقبال السفينة والسياح، والظهور بالمظهر اللائق بوطننا الحبيب، والتأكد من نزول وتفويج السائحين وخروجهم من الميناء بيسر وأمان.



وأكد "الغندور"، انتظام حركة العمل بمينائي الإسكندرية والدخيلة، واستمرار جاهزية مركز العمليات، والخدمات البحرية، وراديو الميناء، وحركة السفن، ووحدات الإنقاذ لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والتعامل الفوري معها.