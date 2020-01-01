رامى صبرى يتألق فى أول سهرات حفل رأس السنة (صور)

أحيا المطرب رامي صبري حفلًا غنائيًا بأحد فنادق القاهرة، بحضور جماهيري كبير، والحفل من تنظيم المنتج محمود حنفي، وإشراف الدكتورة نورة محمود حنفي.



وقدم "صبري"، العديد من أشهر أغانيه، منها "أجمل ليالي عمري"، ثم غنى العديد من أغانيه، ومنها "الراجل"، و"أهد الدنيا"، و"تعالي"، و"لو كان عليك"، و"مش فارق"، و"حبيبي الأولاني"، و"مش أنا"، وغيرها من الأغاني.



وحرص عدد كبير من الجمهور على التقاط الصور مع "صبري" على طريقة السيلفي.



كما قدم "صبري" و"ميدلى" أغاني دراما ضمت أغاني "غمضت عيني"، و"مش فاكر ليك"، و"مش فارق"، و"بحبك"، بناء على طلب الجمهور.