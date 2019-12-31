«الاتصالات»: نتعاون مع كافة الوزارات لميكنة الخدمات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك مشروعات في منتهى الأهمية لخدمة المواطن المصري وترشيد الإنفاق وحوكمة أداء الحكومة، متابعًا: "لدينا المزيد من المشروعات خلال عام 2020".



وأضاف "طلعت"، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أنهم يتشاركون في هذه المشروعات مع الوزارات المعنية.



وأوضح أنهم تمكنوا من تنفيذ مشروع ميكنة التأمين الصحي خلال عام 2019، بالإضافة إلى مشروع ميكنة طلبات الجنسية لغير المصريين.



وأشار إلى أنهم أقاموا منصة للآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة، وبدأوا في مشروع "كارت الفلاح"، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وسيتم استكماله في 2020.

